Kiev et Kharkiv visées par des attaques de missiles russes

L'armée russe a mené mardi matin de nouvelles frappes 'massives' contre l'Ukraine, tuant au moins quatre civils et blessant plus de 90 personnes principalement à Kiev et Kharkiv. Quelque 250'000 personnes ont en outre été privées de courant suite à ces bombardements.

'A l'heure actuelle, 92 personnes ont été blessées. (...) Malheureusement, quatre personnes sont décédées', a réagi le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur Telegram, dénonçant une campagne de 'terreur russe'.

Selon le ministre ukrainien de l'Intérieur, Igor Klymenko, une personne a été tuée à Kiev, deux autres dans sa région et une à Kharkiv.

L'armée ukrainienne a indiqué que la Russie avait lancé 99 missiles, dont 72 ont pu être abattus.

Poutine avait menacé Kiev

Cette nouvelle série de frappes intervient au lendemain de la menace lancée par Vladimir Poutine d''intensifier' les frappes en Ukraine en représailles à l'attaque d'une ampleur sans précédent sur la ville russe de Belgorod samedi, qui avait fait 25 morts et 109 blessés.

Tôt mardi matin, plus de dix puissantes explosions ont été entendues à Kiev peu après le déclenchement des sirènes d'alerte aérienne, faisant trembler des immeubles dans le centre-ville, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Un immeuble du quartier de Solomianskiï, près du centre, a été touché, selon le maire Vitali Klitschko, provoquant un incendie. Un feu s'est également déclenché dans un supermarché et un entrepôt, selon le responsable.

Dégâts sur les réseaux d'électricité

'Une femme âgée est décédée dans l'ambulance', succombant à ses blessures, a déploré sur Telegram M. Klitschko. Au total, '27 personnes ont été hospitalisées', a-t-il ajouté.

Une rue de ce quartier était inondée, probablement à la suite de dommages causés aux canalisations, a constaté une journaliste de l'AFP.

Les pompiers et secouristes s'affairaient sur place, de la fumée s'échappant de plusieurs appartements d'un immeuble de neuf étages. Des fenêtres ont été soufflées.

Le ministère ukrainien de l'Intérieur a dénoncé sur Telegram des 'bombardements massifs' et dit que des 'immeubles d'habitation, des entrepôts, des infrastructures critiques' avaient été touchés.

'Près de 260'000 consommateurs' sont privés d'électricité dans 'plusieurs districts' de Kiev, a indiqué le ministère de l'Energie, et plus de 20'000 dans la région de Kharkiv (est), également visée par les frappes russes.

L'opérateur national, Ukrenergo, a lui déploré sur Telegram des 'dégâts' sur ses réseaux.

Une vieille dame tuée à Kharkiv

La deuxième ville d'Ukraine, Kharkiv, située non loin de la frontière russe, a été visée par 'au moins quatre frappes', tuant une femme de 91 ans, selon le gouverneur de la région Oleg Synegoubov. Le maire de la ville, Igor Terekhov, a lui fait aussi état de '45 blessés, dont 5 enfants âgés de 6 à 13 ans'.

Des immeubles d'habitation de plusieurs étages et des infrastructures civiles ont été endommagés dans le centre de la ville, selon les autorités régionales.

'Donnez des armes à l'Ukraine', a imploré sur Telegram le secrétaire général du Conseil de sécurité et de défense ukrainien Oleksiï Danilov, alors que Kiev fait face ces dernières semaines à des difficultés pour obtenir plus d'aide militaire de la part de ses alliés occidentaux.

Or, près de deux ans après le début de son invasion, la Russie semble de nouveau intensifier ses attaques aériennes.

Vendredi dernier, une série de frappes de missiles russes ont fait une quarantaine de morts. Le lendemain, c'est un bombardement ukrainien de la ville de Belgorod qui faisait 25 morts, après lequel Vladimir Poutine a promis une 'intensification' des attaques contre son voisin.

Au total depuis dimanche, l'armée russe a lancé 'environ 170 (drones explosifs, ndlr) Shahed et des dizaines de missiles de différents types', selon Volodymyr Zelensky mardi.

Face à l'escalade de tensions en Ukraine, la Pologne voisine a elle annoncé de son côté dans la matinée avoir fait décoller des chasseurs F-16 pour 'assurer la sécurité' de son espace aérien.

/ATS