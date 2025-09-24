Keller-Sutter met en garde contre les tendances autocratiques

Dans son discours à l'occasion de la 80e Assemblée générale de l'ONU à New York, la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter a mis en garde mercredi contre les tendances autocratiques dans le monde. Elle a appelé au maintien du multilatéralisme.

80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale et la création des Nations unies, le monde vit une époque de bouleversements politiques et économiques extrêmes, a déclaré Mme Keller-Sutter. Les tendances autocratiques se renforcent et le libre-échange est mis à l'épreuve.

En fin de compte, le droit international public, y compris la Charte des Nations unies, risque de devenir une coquille vide, a-t-elle averti. Les organisations internationales et l'ONU sont indispensables à la cohabitation pacifique et à la prospérité économique, a souligné Mme Keller-Sutter.

Et de plaider pour que Genève soit le premier centre opérationnel des Nations unies. Les institutions internationales y disposent d'une grande expertise dans de nombreux domaines qui sont décisifs pour l'avenir, a-t-elle relevé.

/ATS