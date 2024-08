Keir Starmer en Allemagne pour sa première visite bilatérale

Le Premier ministre britannique Keir Starmer est arrivé mardi soir à Berlin pour sa première visite bilatérale à l'étranger, qui va l'emmener ensuite à Paris et marque sa volonté de se rapprocher de l'Union européenne après le Brexit.

En fonction depuis juillet après 14 ans de pouvoir conservateur, Keir Starmer exclut de rejoindre le marché unique européen, l'union douanière ou le traité sur la libre circulation des personnes.

Mais il s'est engagé à rétablir une relation de confiance avec ses alliés européens et souhaite notamment renégocier un nouveau pacte de sécurité et un meilleur accord commercial avec les 27.

Le Premier ministre, qui sera accueilli mercredi matin par une cérémonie militaire à Berlin, doit notamment évoquer avec son homologue allemand Olaf Scholz la négociation d'un nouvel accord bilatéral, sur le modèle du traité de 'Lancaster House' signé entre la France et le Royaume-Uni en 2010.

Cet accord, qui constitue un 'pilier de la remise à plat des relations du Royaume-Uni avec l'Europe' devrait être, selon Downing Street, finalisé au début de l'année 2025.

Il doit permettre de stimuler les échanges commerciaux, d'accroître la coopération sur la sécurité et de renforcer une 'action commune contre l'immigration illégale', a déclaré Downing Street.

Ce dernier thème est particulièrement sensible dans les deux pays, notamment à la suite d'attaques au couteau récentes: celle de Southport en Angleterre fin juillet a provoqué des émeutes racistes et islamophobes tandis que celle de Solingen vendredi a relancé le débat migratoire en Allemagne.

Après Berlin, Keir Starmer est attendu à Paris mercredi soir pour assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques puis être reçu par le président Emmanuel Macron jeudi à l'Elysée.

Fin juillet, Londres et Berlin se sont déjà engagés à coopérer plus étroitement sur les questions de défense et de sécurité, avec la signature d'une déclaration présentée comme la première du genre entre alliés de l'Otan, qui doit notamment permettre de renforcer les industries de défense des deux pays.

Le nouvel accord discuté mercredi représente 'une occasion unique qui ne présente qu'une fois par génération pour redéfinir nos relations avec l'Europe', doit défendre Starmer auprès de Scholz, a indiqué Downing Street.

Lors de leur rencontre, les deux chefs de gouvernement devraient aussi évoquer le soutien militaire à l'Ukraine, le Royaume-Uni et l'Allemagne étant sous pression pour maintenir leur aide à Kiev.

