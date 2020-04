Keir Starmer élu à la tête du Parti travailliste britannique

Keir Starmer a été élu samedi à la tête du Parti travailliste britannique, succédant à Jeremy Corbyn. À peine élu, il a présenté ses 'excuses' pour l'antisémitisme au sein de sa formation.

Keir Starmer, 57 ans, était le plus centriste des trois candidats, responsable depuis trois ans du Brexit au sein du Labour. Seul homme candidat, il faisait figure de favori. 'Félicitations à Keir Starmer, le nouveau chef du Labour', a tweeté le parti en annonçant la victoire de cet ancien avocat europhile.

Près de 600'000 membres du Labour, la principale formation d'opposition, étaient appelés à désigner par courrier ou en ligne le remplaçant de M. Corbyn, sèchement battu aux législatives du 12 décembre par le Premier ministre Boris Johnson. L'incapacité de Jeremy Corbyn à lutter contre l'antisémitisme dans les rangs du parti avait lourdement plombé sa campagne.

Route 'longue et difficile'

Dans une allocution télévisée diffusée juste après son élection par les membres de son parti, il a déclaré : 'Au nom du Labour, je m'excuse', s'engageant à 'extirper le poison' de l'antisémitisme, une 'tache sur le parti'.

Angela Reyner, responsable de l'éducation au sein du parti travailliste, a été élue cheffe adjointe de la formation. Elle a prévenu sur Twitter que la route allait être 'longue et difficile'.

Le parti espère, avec cette élection, mettra un terme à l'une des périodes les plus noires de son histoire longue de 120 ans. Jeremy Corbyn, plus radical, s'était excusé après la perte de 59 sièges par sa formation lors des élections de la fin de l'année dernière et avait accepté de démissionner. Les conservateurs de Boris Johnson disposent désormais d'une large majorité parlementaire.

/ATS