Karin Keller-Sutter se dit solidaire avec les victimes à Sydney

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter a condamné l'attaque terroriste contre ...
Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter a condamné l'attaque terroriste contre une fête juive sur la plage de Bondi dimanche à Sydney. La Suisse exprime sa solidarité avec les victimes.

La Suisse rejette fermement toute forme de violence, d'antisémitisme et de haine, a rappelé Karin Keller-Sutter sur X. La Confédération exprime sa solidarité avec les victimes et leurs familles après l'attentat terroriste perpétré sur la célèbre plage de Bondi, a-t-elle poursuivi.

Douze personnes,dont un agresseur, ont été tuées lors de cette attaque contre une fête juive dans la métropole australienne de Sydney, selon les chiffres officiels. L'attaque, qui a eu lieu le premier jour de la fête Hanouka, visait la communauté juive, a précisé le premier ministre de la région de Nouvelle-Galles du sud Chris Minns.

L'un des assaillants a été tué, selon les autorités. Les forces de l'ordre ont indiqué que 29 personnes, dont deux policiers, avaient été hospitalisées.

/ATS
 

