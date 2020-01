Juan Guaido se dit empêché d'accéder au Parlement par la police

L'opposition au président vénézuélien Nicolas Maduro a dénoncé dimanche un 'coup d'Etat parlementaire'. Luis Parra, un député d'opposition rival de Juan Guaido, s'est autoproclamé président du Parlement, poste auquel M. Guaido comptait être réélu.

En l'absence de Juan Guaido et de nombreux députés d'opposition, empêchés d'assister au début de la séance par de longs contrôles policiers en dehors du Parlement, et dans la cohue, Luis Parra a empoigné un mégaphone et s'est autoproclamé nouveau président de l'hémicycle, selon des images retransmises par la télévision publique. L'opposition a affirmé que l'élu avait effectué ce geste 'sans vote, ni quorum'.

Les députés devaient commencer à voter à 11h00 (15h00 en Suisse), mais une demi-heure après l'horaire prévu, Juan Guaido n'avait toujours pas pénétré dans le Parlement, accusant la police de lui en bloquer l'accès. D'autres élus ont dénoncé des 'mesures vexatoires' de la part de la police et de l'armée, qu'ils accusent d'être aux ordres du pouvoir.

En principe, la présidence de l'hémicycle change de titulaire chaque année. Mais les députés de l'opposition, majoritaires à l'Assemblée nationale, se sont mis d'accord pour que Juan Guaido soit reconduit et poursuive son 'combat'.

/ATS