Jill Biden va être opérée d'une « petite lésion » au visage

La Première dame américaine Jill Biden va être opérée la semaine prochaine. Une 'petite lésion' cutanée découverte au visage à l'occasion d'un examen de routine lui sera retiré, a annoncé mercredi sa porte-parole.

Cette opération de chirurgie ambulatoire aura lieu le mercredi 11 janvier à l'hôpital militaire de Walter Reed, près de Washington, indique le médecin présidentiel, Kevin O'Connor, dans une lettre rendue publique par la porte-parole de la 'First Lady', Vanessa Valdivia.

'Lors d'un dépistage de routine du cancer de la peau, une petite lésion a été découverte au-dessus de l'oeil de la Première dame. Par précaution, les médecins ont recommandé qu'elle lui soit retirée', écrit le docteur dans son courrier. Les tissus ainsi retirés seront ensuite analysés, précise-t-il.

Jill Biden, 71 ans, est la Première dame la plus âgée de l'histoire des Etats-Unis, tandis que son époux, âgé de 80 ans, est également le plus vieux locataire de l'histoire de la Maison Blanche. Le cancer est une cause personnelle pour Joe Biden, dont le fils Beau est décédé en 2015 d'un cancer du cerveau, et qui a fait de la réduction du taux de mortalité lié à cette maladie une 'priorité présidentielle'.

