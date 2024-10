Jet de milk-shake sur Nigel Farage: une Britannique plaide coupable

Une Britannique a plaidé coupable lundi pour avoir jeté un milk-shake sur le chef du parti d'extrême droite Reform UK, Nigel Farage, pendant la campagne pour les législatives de juillet dernier au Royaume-Uni. Elle sera fixée sur sa peine le 16 décembre.

Peu après avoir annoncé le 4 juin qu'il se présentait à la députation, Nigel Farage, 60 ans, avait été victime d'un jet de milk-shake à la banane dans la cité balnéaire de Clacton-on-Sea (sud-est), où il a été élu.

Victoria Thomas Bowen, 25 ans, avait dans un premier temps plaidé non-coupable en juillet pour violences et dommages sur une veste appartenant à l'agent de sécurité du chef de Reform UK, avant de reconnaître sa culpabilité lors de l'audience de lundi.

Cette Britannique sera fixée sur sa peine le 16 décembre. 'Toutes les options sont envisagées', a souligné le juge, qui a dénoncé une 'attaque ciblée et non-provoquée' envers un élu.

Quelques jours après cet incident, Nigel Farage avait été visé par des jets d'objets, dont un gobelet à café pris dans une poubelle, pour lequel un homme de 28 ans a été condamné à six semaines de prison avec sursis.

Après avoir échoué à sept reprises, Nigel Farage a été élu député lors des élections législatives qui ont vu son parti nationaliste et anti-immigration rassembler plus de 14% des voix et faire une entrée remarquée au Parlement avec cinq sièges.

Ce n'est pas la première fois que le champion du Brexit est ainsi ciblé. En 2019, un homme avait été condamné à 150 heures de travaux d'intérêt général pour lui avoir jeté un milk-shake banane caramel beurre salé en pleine campagne pour les élections européennes, les dernières du Royaume-Uni.

/ATS