Japon: répit de la pluie face au pire incendie de forêt en 50 ans

Les autorités continuaient mercredi de lutter contre le pire incendie de forêt au Japon depuis un demi-siècle, qui a fait un mort et forcé près de 4000 personnes à évacuer. Elles espèrent que la pluie qui a commencé à tomber dans le nord du pays soulagera leur tâche.

Le feu, qui frappe la région d'Iwate (nord-est), déjà durement touchée par le tsunami meurtrier de mars 2011, a embrasé quelque 2900 hectares, selon l'agence de gestion des incendies et des catastrophes, soit l'équivalent de plus du quart de la superficie de Paris. Plus de 2000 pompiers sont mobilisés, pour la plupart déployés depuis d'autres régions du pays.

'Nous nous efforçons [...] d'éteindre l'incendie avec la plus grande capacité possible de lutte', a déclaré mercredi le maire d'Ofunato, le chef-lieu local, disant avoir de 'grands espoirs' que la neige et la pluie aideront à éteindre l'incendie.

Mercredi matin, heure locale, la visibilité était mauvaise dans la région, avec des vagues de pluie mêlées à de la neige, ont constaté des journalistes de l'AFP, qui ont vu et senti des volutes de fumée blanche s'échapper d'une montagne.

'Je n'avais jamais vu un tel incendie'

Près de 4000 personnes vivant à proximité des zones en proie aux flammes avaient fui la zone en fin de journée mardi, sur les quelque 4500 ayant reçu l'avis d'évacuation émis par les autorités.

'Je n'avais jamais vu un tel incendie. Il était gigantesque et se propageait rapidement', raconte Mitsuo Otsubo, un habitant de 85 ans qui a fui la région pour se réfugier chez un proche.

'Il n'a ni plu ni neigé cette année. Heureusement, il a plu aujourd'hui. Je ne peux qu'espérer que cela permette de contenir la situation', ajoute ce producteur d'algues et de coquilles Saint-Jacques dans la région.

/ATS