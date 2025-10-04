Japon: nationaliste radicale à la tête du parti au pouvoir

Sanae Takaichi a été élue samedi cheffe du Parti Libéral-Démocrate (PLD) au pouvoir. La nationaliste radicale devrait à ce titre devenir prochainement la première femme Premier ministre du Japon.

Mme Takaichi, 64, ans, succède à Shigeru Ishiba, démissionnaire et qui avait été élu chef du gouvernement en octobre 2024 en la battant lors de l'élection pour la tête du PLD.

Samedi au 2e tour de ce scrutin pour lequel ont voté uniquement des élus et membres du PLD, Sanae Takaichi a devancé le ministre de l'Agriculture et très médiatique Shinjiro Koizumi, 44 ans.

/ATS