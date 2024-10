Japon: le responsable des élections du parti au pouvoir démissionne

Le responsable des élections du parti au pouvoir au Japon, le Parti libéral-démocrate (PLD), a démissionné lundi après la débâcle des législatives. Sa formation a perdu la majorité absolue au Parlement pour la première fois depuis 2009..

Selon la chaîne de télévision nationale NHK et dans l'attente des résultats officiels, le PLD n'a pas atteint la majorité absolue de 233 sièges à lui tout seul. Ce parti gouverne le Japon presque sans interruption depuis sept décennies.

Pire encore, les projections suggèrent que la coalition au pouvoir composée du PLD et du petit parti Komeito n'a pas non plus réussi à s'assurer le contrôle de la moitié des 465 sièges de la chambre basse. Le PLD a remporté 191 sièges et Komeito 24, selon les décomptes de la NHK lundi matin.

Le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba se retrouve en grande difficulté politique lundi après cette défaite historique de la coalition au pouvoir. Cette sanction par les urnes est attribuée en grande partie à un scandale de 'caisses noires' qui a secoué le PLD.

/ATS