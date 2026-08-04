Japon: des lions meurent dans un zoo, possiblement à cause du chaud

Trois lions d'un zoo de Tokyo sont morts d'un possible coup de chaud et d'autres sont sous surveillance, les félins ayant du mal à supporter les niveaux élevés d'humidité au Japon, a affirmé mardi une porte-parole du zoo.

Après avoir connu l'été le plus chaud jamais enregistré l'an dernier, l'archipel connait un nouvel été caniculaire et certaines régions ont atteint 40 degrés Celsius ces dernières semaines, un seuil qui relève désormais de la nouvelle appellation de 'journée cruellement chaude'.

Depuis la mi-juillet, 10 des 16 lions du parc zoologique de Tama, à l'ouest de la capitale, ont présenté des symptômes tels qu'une 'perte d'appétit et une baisse d'activité' et trois lionnes sont mortes, a indiqué le zoo dans un communiqué.

L'une est morte le 28 juillet, une autre vendredi et la troisième dimanche, précise le communiqué. 'Selon notre vétérinaire, la cause des décès pourrait être un coup de chaud', des signes de déshydratation et de défaillance multiviscérale ayant été observés, a déclaré une porte-parole à l'AFP.

1300 décès par an

'Bien que les lions soient considérés comme résistants à la chaleur, les soigneurs ont renforcé ces dernières années les mesures pour faire face aux températures estivales japonaises. La chaleur ici s'accompagne d'une forte humidité, ce qui est différent de celle sèche en Afrique', a-t-elle expliqué.

'Mais cet été, elle est arrivée soudainement après la fin de la saison des pluies', à la fin juillet, a-t-elle ajouté.

'Nous renforçons encore les mesures contre la chaleur, en arrosant les installations, en améliorant la ventilation et en installant des climatiseurs localisés', a-t-elle déclaré précisant que plusieurs lions sont toujours suivis médicalement.

Près de 18'600 personnes ont été hospitalisées pour des coups de chaud entre le 20 et le 26 juillet, dont 45 déclarées décédées à leur arrivée à l'hôpital, selon l'agence de gestion des incendies et des catastrophes.

Le Japon enregistre environ 1300 décès liés à la chaleur chaque année. La température la plus élevée jamais relevée au Japon a été enregistrée le 5 août 2025, atteignant 41,8 degrés à Isesaki, au nord de Tokyo.

/ATS