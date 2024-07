J.D. Vance appelle l'Amérique à « choisir une nouvelle voie »

Le colistier de Donald Trump, J.D. Vance, a appelé mercredi les Américains à 'choisir une nouvelle voie' en votant pour l'ex-président républicain en novembre. Il a ensuite accepté officiellement l'investiture du parti.

'Ce soir est une nuit d'espoir, une célébration de ce que l'Amérique a été et, avec la grâce de Dieu, de ce qu'elle sera bientôt à nouveau', a lancé l'atypique sénateur de l'Ohio, devant la Convention républicaine. 'Et c'est un rappel du devoir sacré que nous avons de préserver l'expérience américaine, de choisir une nouvelle voie pour nos enfants et nos petits-enfants.'

/ATS