Italie: démission d'un vice-ministre de la Ligue condamné pour malversations

Edoardo Rixi, vice-ministre italien des Transports et des Infrastructures, membre important de la Ligue (extrême droite), a démissionné jeudi. Cet évènement intervient dans la foulée d'une condamnation à trois ans et cinq mois de prison pour malversations.

Sa démission évite une crise potentielle au sein du gouvernement d'union entre la Ligue de Matteo Salvini et le Mouvement 5 Etoiles (M5S, antisystème). Ce dernier exigeait une démission en cas de condamnation, en application du 'contrat de gouvernement' signé entre les deux partis.

M. Rixi a été condamné en première instance pour avoir validé dans les années 2010-2012, quand il était chef des députés de la Ligue en Ligurie (nord-ouest), des notes de frais de ses élus présentées comme des dépenses 'institutionnelles' alors qu'il s'agissait de billets de loterie, d'huîtres, de fleurs ou encore de déplacements dans des parcs d'attraction.

M. Rixi a également été condamné à l'interdiction perpétuelle d'exercer des fonctions publiques. Son avocat a annoncé qu'il allait faire appel, ce qui suspend ces condamnations.

'Je suis tranquille'

'Je suis tranquille. J'ai toujours agi pour le biens des Italiens. Je compte sur un acquittement (en appel) car je n'ai commis aucun délit, mais (...) pour ne pas créer de problèmes au gouvernement, j'ai remis ma démission', a réagi M. Rixi dans un communiqué.

Il a précisé avoir remis cette démission à M. Salvini, vice-Premier ministre, et non pas au chef du gouvernement Giuseppe Conte.

'J'accepte sa démission uniquement pour protéger lui et le gouvernement d'attaques et polémiques qui n'ont aucun sens', a répondu M. Salvini, la personne forte du gouvernement, qui a doublé son score entre les législatives de mars 2018 (17%) et les européennes de dimanche (34%).

'Aujourd'hui même, je nomme Edoardo Rixi responsable national pour les transports et les infrastructures au sein de la Ligue en lui reconnaissant des capacités et une honnêteté absolues', a-t-il ajouté.

Précédent

Le chef du gouvernement Giuseppe Conte a pour sa part remercié M. Rixi 'pour la sensibilité institutionnelle' dont il a témoigné par sa démission.

Ce départ suit de trois semaines la révocation à la demande de M. Conte d'Armando Siri, un autre secrétaire d'Etat de la Ligue, soupçonné de corruption, et dont le retrait avait provoqué de vives tensions entre le M5S et la Ligue.

