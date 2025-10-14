Italie: 3 carabiniers tués dans une explosion pendant une expulsion

Trois carabiniers italiens ont été tués et une dizaine de membres des forces de l'ordre blessés dans l'explosion d'une habitation mardi à Castel d'Azzano, au sud de Vérone. Ils procédaient à une mesure d'expulsion.

L'explosion de cette ferme aurait été déclenchée par ses trois occupants, une fratrie d'agriculteurs et éleveurs d'une soixantaine d'années en difficulté financière qui avaient déjà, lors d'une précédente tentative d'expulsion, menacé de faire sauter leur maison, a précisé l'agence de presse italienne Ansa.

'En entrant dans la maison, nous avons été confrontés à un acte de folie absolue: une bouteille de gaz a été enflammée et l'explosion a touché directement nos agents', a déclaré à l'Ansa le commandant des carabiniers de la province de Vérone, Claudio Papagno.

Les deux frères, dont l'un avait pris la fuite après l'explosion, ainsi que leur soeur, ont été arrêtés, a relevé sur Facebook le président de la Vénétie, Luca Zaia.

'D'après les premières investigations, il semble que la ferme ait fait l'objet d'une ordonnance d'expulsion en raison de dettes contractées par les trois propriétaires', ajoute-t-il.

Sur X, les pompiers ont précisé que trois carabiniers décédés avaient été extraits des décombres après l'explosion de cette ferme qui a provoqué son effondrement. Selon eux, douze agents des forces de l'ordre ont été blessés, ainsi qu'une femme, et sept pompiers ont par ailleurs été hospitalisés pour des contrôles.

Service public

'C'est avec une immense douleur que j'ai appris ce matin la disparition tragique de trois carabiniers, tués durant leur service ce matin à Castel d'Azzano, emportés par une explosion lors d'une opération d'expulsion', a indiqué mardi le ministre de la Défense Guido Crosetto dans un communiqué.

'J'exprime également ma plus profonde sympathie et mon soutien sans faille aux carabiniers, aux forces de l'ordre et aux pompiers blessés dans l'explosion', complète-t-il.

'Je suis avec compassion et tristesse l'évolution de ce dramatique événement, qui nous rappelle la valeur et le sacrifice quotidien de ceux qui servent l'Italie et ses citoyens', a réagi pour sa part sur X la première ministre italienne Giorgia Meloni.

/ATS