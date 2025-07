Islande: un volcan en éruption pour la 9e fois depuis fin 2023

Un volcan sur la péninsule de Reykjanes, dans le sud-ouest de l'Islande, est entré en éruption mercredi pour la neuvième fois depuis fin 2023, ont annoncé les autorités.

Des images vidéo tournées en direct montrent de la lave en train de s'échapper d'une fissure dans le sol. L'éruption a commencé peu avant 06h00 en Suisse, selon l'Office météorologique islandais (IMO).

La principale fissure court sur 2,4 km et une deuxième plus petite s'est ouverte sur 500 mètres, a précisé l'agence météo en début d'après-midi.

Les habitants de la péninsule de Reykjanes sont incités à rester chez eux en raison de la pollution de l'air.

Le village de pêcheurs de Grindavik, le plus proche de l'éruption, a été évacué, tout comme le célèbre site du Blue Lagoon.

La plupart des 4000 habitants de Grindavik avaient été évacués fin 2023, peu avant la première éruption volcanique dans la région. Depuis, presque toutes les maisons ont été vendues à l'Etat et la majorité des habitants sont partis.

L'évacuation des quelque 100 personnes qui se trouvaient encore dans le village s'est déroulée sans difficultés, a indiqué une responsable de la police Margret Kristin Palsdottir, à la chaine publique RUV.

L'accès des touristes à proximité de l'éruption a également été interdit.

'Bien entendu, nous comprenons qu'il s'agit d'un événement fascinant, en particulier pour les touristes qui n'y sont pas aussi habitués que nous', a-t-elle dit.

Un spécialiste de géophysique de l'IMO, Benedikt Ofeigsson, a déclaré à la chaine RUV que l'éruption ne semblait pas aussi importante que les précédentes et qu'elle était bien située car elle ne se trouvait pas à proximité d'infrastructures.

Les volcans de la péninsule n'avaient pas connu d'éruption depuis huit siècles, jusqu'en mars 2021, date à laquelle une période d'activité sismique accrue a débuté.

Les volcanologues estiment que l'activité volcanique dans la région était entrée dans une nouvelle ère.

Cette dernière éruption n'a pas d'impact sur les vols internationaux, selon le site de l'aéroport de Keflavík.

En 2010, une éruption volcanique dans une autre partie de l'Islande avait provoqué un chaos dans les transports du monde entier, les cendres projetées dans l'atmosphère ayant entraîné des fermetures de l'espace aérien en Europe.

L'Islande abrite 33 systèmes volcaniques actifs, soit plus que tout autre pays européen.

Elle est située sur la dorsale médio-atlantique, une faille dans le plancher océanique qui sépare les plaques tectoniques eurasienne et nord-américaine et provoque des tremblements de terre et des éruptions.

