Iran: les conservateurs crient victoire aux législatives, sur fond de faible participation

Les conservateurs ont revendiqué la victoire aux législatives de vendredi en Iran. Le scrutin a été marqué par une forte abstention sur fond de ressentiment populaire contre le président modéré Hassan Rohani alors que le pays traverse une grave crise économique.

Le ministère de l'Intérieur a publié dimanche après-midi les résultats pour plus de 95% des circonscriptions, donnant les noms des députés élus dès le premier tour, sans préciser leur affiliation politique.

Ces résultats traduisent une victoire sans appel des 'principalistes', appellation qui regroupe toutes les tendances du camp conservateur, jusqu'aux plus ultras, selon plusieurs médias de cette mouvance.

Plus basse participation depuis 1979

A l'échelle nationale, la participation a atteint 42,57%, a annoncé le ministre de l'Intérieur, Abdolréza Rahmani Fazli, soit le niveau le plus bas enregistré pour des législatives depuis la révolution islamique de 1979.

De nombreux observateurs avaient prédit une forte abstention après la disqualification massive, par l'organe de contrôle des élections, de candidats réformateurs et modérés, réduisant pratiquement le scrutin à une compétition entre conservateurs et ultraconservateurs. Le Parlement, monocaméral, compte 290 sièges au total.

Selon le site internet du quotidien gouvernemental Iran, 17 femmes sont d'ores et déjà élues, soit autant que dans le Parlement sortant, et une autre s'est qualifiée pour le second tour.

Rohani sous le feu des critiques

Le président Rohani est sous le feu des critiques du camp conservateur pour sa politique d'ouverture symbolisée par l'accord international sur le nucléaire iranien conclu à Vienne en 2015.

La décision de Donald Trump de dénoncer ce pacte et de réimposer des sanctions à Téhéran a été suivie, en Iran, d'une violente récession dont le pays peine à sortir.

Selon l'agence Fars, le second tour, prévu le 17 avril, devrait avoir lieu dans au moins 11 circonscriptions.

'Gifle à Trump'

'Victoire des candidats antiaméricains, nouvelle gifle à Trump', a titré dès dimanche matin le quotidien ultraconservateur Keyhan, pour qui 'le peuple a disqualifié les réformateurs'.

Le scrutin de vendredi s'est tenu deux jours après l'annonce de l'apparition du nouveau coronavirus en Iran, où selon les derniers chiffres officiels, l'épidémie de Covid-19 a fait au moins huit morts sur un total de 43 personnes infectées.

'Nous avons tenu ces élections alors qu'on a eu divers incidents dans le pays', a commenté le ministre Rahmani Fazli, et dans ces conditions, 'le taux de participation nous semble parfaitement acceptable'.

Presse étrangère fustigée

Selon son site internet officiel, le guide suprême iranien Ali Khamenei a loué 'la participation massive de la population aux élections', accusant la presse étrangère d'avoir tout fait pour 'décourager les gens d'aller voter'.

'La propagande a commencé il y a quelques mois et s'est intensifiée à l'approche des élections et (tout particulièrement) les deux derniers jours (avant le scrutin) en utilisant le prétexte de cette maladie', a déclaré l'ayatollah.

L'Iran a été le premier pays du Moyen-Orient à faire état de la mort de patients atteints du nouveau coronavirus. En guise de 'mesure préventive', les autorités ont annoncé la fermeture des écoles et universités, cinémas, théâtres et autres lieux culturels dans 14 des 31 provinces du pays, dont celle de la capitale.

Téhéran en quarantaine?

Cité par la télévision d'Etat, le ministre de la Santé Saïd Namaki a annoncé la gratuité des soins liés à la maladie. Dans chaque ville, au moins 'un hôpital sera consacré exclusivement' à l'accueil, au dépistage et au traitement 'des cas de coronavirus'.

A Téhéran, où ont été détectés 4 des 15 nouveaux cas annoncés dimanche, la municipalité a ordonné la fermeture des fontaines à eau et des échoppes vendant des friandises dans le métro.

'Si le nombre de personnes infectées augmente à Téhéran, la ville entière sera mise en quarantaine', a déclaré à la télévision Mohsen Hachémi, président du conseil municipal de la capitale.

