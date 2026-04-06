Iran: des représailles dévastatrices en cas d'attaques

L'Iran a promis lundi des représailles 'encore beaucoup plus dévastatrices' en cas de nouvelles attaques américano-israéliennes contre des infrastructures civiles.

'Si les attaques contre des cibles civiles se poursuivent, les prochaines phases de nos opérations offensives et de représailles seront bien plus dévastatrices et étendues, et les pertes et dégâts causés par le maintien de cette approche seront décuplés', a averti le porte-parole du commandement militaire iranien dans un communiqué.

/ATS