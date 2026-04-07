Iran: « Une civilisation entière va mourir ce soir », assène Trump

Le président américain Donald Trump a lancé mardi un nouvel avertissement envers l'Iran à quelques ...
Iran: « Une civilisation entière va mourir ce soir », assène Trump

Iran:

Photo: KEYSTONE/AP/Julia Demaree Nikhinson

Le président américain Donald Trump a lancé mardi un nouvel avertissement envers l'Iran à quelques heures de l'expiration de son ultimatum. Il a menacé la République islamique d'un anéantissement total, affirmant qu''une civilisation entière va mourir ce soir'.

Sur sa plateforme Truth Social, le président américaint a ajouté: 'Je ne veux pas que cela se produise, mais ce sera probablement le cas.'

L'ultimatum adressé par Donald Trump aux dirigeants iraniens expire à 20h00 heure de Washington (02h00 suisses mercredi). Sans accord à ce moment-là, le président américain a menacé de détruire de nombreuses infrastructures civiles en Iran, notamment des ponts et des centrales électriques.

Cependant, avant même l'expiration de cet ultimatum, plusieurs infrastructures ont déjà été frappées mardi en Iran, dont deux ponts.

'Maintenant que nous avons un changement de régime complet et total, où des esprits différents, plus intelligents et moins radicalisés prévalent, peut-être que quelque chose de révolutionnairement génial peut arriver, qui sait ?', a déclaré Donald Trump dans sa publication sur Truth Social.

'Nous le saurons ce soir', a-t-il ajouté, qualifiant le moment de 'l'un des plus importants dans la longue et complexe histoire du monde'. 'Que Dieu bénisse le grand peuple d'Iran', a conclu Donald Trump dans son message, malgré ses menaces de destruction.

/ATS
 

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