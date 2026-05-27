Iran: Pékin dit espérer la recherche d'un compromis

Le ministre chinois des affaires étrangères Wang Yi a réitéré l'appel de Pékin au respect du cessez-le-feu au Moyen-Orient, a rapporté mercredi l'agence d'Etat Chine Nouvelle. Il a exprimé l'espoir que les Etats-Unis et l'Iran recherchent un compromis.

'Nous espérons que les parties concernées resteront déterminées à rechercher un cessez-le-feu et continueront à chercher un terrain d'entente mutuelle pour que la paix revienne le plus vite possible au Moyen-Orient', a dit mardi le ministre, cité mercredi par l'agence.

La Chine s'efforce de résoudre le conflit, communiquant et se coordonnant avec les principales parties impliquées et d'autres importants partenaires régionaux et internationaux, a-t-il déclaré à des journalistes à l'ONU, selon Chine Nouvelle.

Bombardements américains

'Nous soutenons la médiation activement menée par le Pakistan et d'autres pays et les efforts faits par les Etats-Unis et l'Iran', a-t-il affirmé selon l'agence. Le ministre a renouvelé l'appel de Pékin à garantir la sécurité des voies de navigation et des infrastructures énergétiques.

L'Iran a accusé mardi les Etats-Unis d'avoir violé le cessez-le-feu après des frappes américaines nocturnes dans le sud du pays.

Entre les deux pays, les signes d'ouverture de ces derniers jours ont cédé la place à une rhétorique martiale, dans un conflit où les armes se sont quasiment tues depuis le 8 avril mais où le blocage du détroit d'Ormuz continue, faisant flamber les prix du pétrole.

/ATS