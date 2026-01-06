Intempéries: 5 morts en France et perturbations dans plusieurs pays

La neige et le verglas ont fait au moins cinq morts sur la route en France et perturbent fortement mardi les transports dans plusieurs pays européens comme la Grande-Bretagne, la Hongrie et les Pays-Bas.

Trois personnes sont décédées dans deux accidents liés au verglas mardi matin dans le sud-ouest de la France, dont deux dans une collision qui a impliqué deux autocars et de nombreux véhicules sur l'autoroute A63, selon les autorités qui ont fait état de quatre blessés (deux en urgence absolue et deux en urgence relative).

'C'est une patinoire', avait déclaré en milieu de matinée à l'AFP Christophe Canut, aide-soignant de 43 ans bloqué sur l'autoroute A63, où des camions sont également en travers de l'autre voie plus au sud.

La troisième personne morte dans le sud-ouest de la France a été victime d'un accident survenu sur une route à hauteur de Saint-Paul-lès-Dax (sud-ouest). Il s'agirait d'un chauffeur de poids lourd fauché accidentellement par un véhicule alors qu'il venait porter secours à un autre camion accidenté, selon la mairie.

En région parisienne, un conducteur d'un VTC est mort dans la nuit en chutant dans la Marne et un conducteur d'un fourgon avait péri lundi dans une collision avec un poids lourd.

'L'événement a été un peu sous-évalué au niveau de Météo-France', notamment en région parisienne, a affirmé le ministre français des Transports, Philippe Tabarot.

Jusqu'à 30 centimètres de neige sont tombés au cours de la nuit à La Rochelle (ouest), 'du jamais vu depuis quarante ans' selon Anthony, 57 ans.

Les écoles sont restées ouvertes dans le département mais le transport scolaire est suspendu, comme en Bretagne (ouest) et dans d'autres régions.

Sur les rails, comme sur la route, les principales difficultés persistent dans l'ouest du pays, selon le ministère des Transports, qui a annoncé aussi la fermeture de plusieurs aéroports dans l'ouest et le nord.

A Paris, la situation était en voie d'amélioration mardi matin. Mais une nouvelle perturbation est attendue mercredi.

Météo France a placé trente-huit départements de la France métropolitaine dans en vigilance pour la neige et le verglas pour une partie de la nuit et toute la journée de mercredi, contre 26 départements pour mardi.

Au Royaume-Uni, la nuit passée a été 'la plus froide de l'hiver à ce stade', selon l'agence nationale de météorologie (Met Office). Le thermomètre a chuté jusqu'à -12,5°C enregistré à Marham, dans le Norfolk (est de l'Angleterre).

Ecoles fermées

La quasi-totalité du Royaume-Uni est mardi en alerte jaune (niveau 1 sur 3) ou ambre (niveau 2, sur le nord de l'Ecosse) à la neige et au verglas.

Plus de 300 écoles restent fermées mardi en Ecosse, selon la BBC.

Les transports sont toujours perturbés par endroits, en raison de la neige, notamment le transport ferroviaire en Ecosse, où certaines lignes sont toujours interrompues dans le nord.

La situation s'améliore toutefois dans les aéroports par rapport à lundi. A Liverpool (nord de l'Angleterre) et Aberdeen (Ecosse), les vols ont repris.

En Hongrie, le ministre de la Construction et des Transports, János Lázár, a demandé à la population de ne sortir 'que si c'est absolument nécessaire'.

Le gouvernement a annoncé la création d'une cellule opérationnelle face aux conditions météorologiques extrêmes.

Les transports y sont perturbés depuis les chutes de neige de lundi. Certaines routes et lignes ferroviaires restent impraticables. Plusieurs services de bus et de train ont été annulés, la moitié nord-est étant particulièrement touchée.

Aux Pays-Bas, aucun train de la société de chemin de fers NS n'a circulé mardi matin jusqu'à 10h. Depuis, le trafic ferroviaire a repris mais avec un nombre limité de trains. Dans la région d'Amsterdam, où de nombreux aiguillages sont gelés, la circulation reste très réduite.

A l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol, 400 vols ont été annulés.

Les températures sont descendues jusqu'à -10°C dans une grande partie du pays dans la nuit de lundi à mardi, avec une température minimale de -10,6 °C relevée à Gilze-Rijen, dans le Brabant (sud).

De nouvelles chutes de neige y sont attendues mercredi.

/ATS