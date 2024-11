Inondations:nouvelles mesures de soutien pour près de 3,8 milliards

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a annoncé lundi l'adoption d'un nouveau paquet de mesures de soutien pour les sinistrés des inondations meurtrières du 29 octobre dans la région de Valence. Il représente un investissement de près de 3,8 milliards d'euros.

Le gouvernement avait déjà annoncé la semaine dernière un premier plan d'aide de 10,6 milliards d'euros après cette catastrophe qui a fait plus de 220 morts.

'Le gouvernement est présent et sera présent, avec tous les moyens nécessaires, et tant qu'il le faudra (...) nous continuerons le travail pour rétablir la normalité dans les zones frappées par cette catastrophe naturelle', a promis le chef du gouvernement socialiste lors d'une conférence de presse.

Pedro Sánchez a assuré lundi que les mesures de soutien seraient étendues à un plus grand nombre de personnes et de biens, et que les agriculteurs recevront également une nouvelle aide d'un montant total de 200 millions d'euros.

Comme pour le Covid

M. Sanchez a comparé ces mesures à l'intervention de l'Etat pour soutenir l'économie pendant la pandémie de Covid-19.

Le premier paquet d'aide annoncé la semaine dernière comprenait un soutien aux petites et moyennes entreprises, aux travailleurs indépendants et aux ménages qui ont subi des décès, des incapacités et dont le domicile ou les biens ont été endommagés.

Des allégements fiscaux, un report de trois mois du remboursement des hypothèques et des prêts et des dépenses du gouvernement central pour les immenses travaux de nettoyage auxquels sont confrontés les conseils locaux ont également été annoncés.

Des milliers de soldats, de policiers, de gardes civils et de services d'urgence réparent les infrastructures détruites, distribuent des secours et recherchent encore des dizaines de personnes disparues.

La colère généralisée, suscitée par la supposée mauvaise gestion des autorités avant et après les inondations, s'est traduite samedi par des manifestations de masse, la plus importante ayant eu lieu à Valence où quelque 130.000 personnes se sont rassemblées.

Le service météorologique national a prévu de nouvelles fortes pluies dans la région de Valence cette semaine.

