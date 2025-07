Inondations au Texas: près de 110 morts, les sauveteurs éprouvés

Les équipes de secours poursuivent mardi leurs recherches au Texas dans des conditions éprouvantes, même si l'espoir s'amenuise de retrouver des survivants cinq jours après les inondations qui ont fait près de 110 morts.

Le seul comté de Kerr, le plus durement touché, déplore 87 morts, dont 30 enfants, a fait savoir mardi matin le shérif du comté, Larry Leitha, lors d'une conférence de presse. Au total, au moins 108 décès liés aux inondations ont été signalés dans le centre de l'Etat, selon les autorités.

Parmi ces victimes figurent 27 enfants et moniteurs du camp de vacances chrétien pour filles de Camp Mystic, sur les rives du fleuve Guadalupe, qui accueillait quelque 750 personnes. 'A l'heure actuelle, cinq campeurs du camp Mystic et un moniteur restent introuvables', a ajouté Larry Leitha.

Des hélicoptères, des drones et des équipes cynophiles, sont toujours à pied d'oeuvre, a précisé le lieutenant-colonel Ben Baker, du corps des gardes-chasse du Texas, malgré des conditions difficiles. 'Pénétrer profondément dans les amas (de débris) est très dangereux', a-t-il expliqué. 'C'est sale, l'eau est encore là', a-t-il ajouté, soulignant aussi l'impact de la tragédie sur le mental des sauveteurs.

'C'est tragique d'être témoin de la perte d'une vie humaine. Mais voir que c'est un enfant qui a perdu la vie est extrêmement difficile', a-t-il souligné pendant la conférence de presse.

Fatigue

Car les espoirs de retrouver des survivants sont désormais infimes, cinq jours après la crue subite qui a frappé cette zone touristique vendredi, en plein week-end prolongé. 'Autant que je sache, le dernier sauvetage (...) a été effectué vendredi', a déclaré Jonathan Lamb, de la police de Kerrville.

Dans la localité de Hunt, épicentre de la catastrophe, des équipes de recherche fouillent la boue et les amas de débris, tandis que des hélicoptères survolent la zone, a constaté l'AFP. Javier Torres, 24 ans, creuse dans la boue à la recherche du corps de sa grand-mère, après avoir localisé les restes de son grand-père et de deux enfants qui séjournaient chez elle.

Le centre du Texas n'est plus concerné mardi par des alertes aux crues, mais 'des épisodes isolés de fortes précipitations sont possibles', ont prévenu les services météorologiques. 'Je sais que les gens commencent à être fatigués, mais ils reçoivent des renforts, et des volontaires se présentent' sur place, a assuré la ministre de la Sécurité intérieure, Kristi Noem, lors du conseil des ministres à Washington.

Le président américain Donald Trump a confirmé qu'il se rendrait sur les lieux de la catastrophe vendredi, accompagné de son épouse, Melania. Lundi, la Maison Blanche a fustigé les critiques selon lesquelles les coupes budgétaires dans les services météorologiques nationaux ont porté atteinte à la fiabilité des prévisions et des alertes.

'Tenir le président Trump pour responsable de ces inondations est un mensonge odieux, qui n'a aucun sens en cette période de deuil national', a dénoncé la porte-parole Karoline Leavitt. Elle a affirmé que les services météorologiques américains (NWS) avaient émis des 'prévisions et alertes à la fois précises et en temps voulu'. Une alerte a été lancée peu après 1h00 du matin, mais nombre d'habitants dormaient ou avait coupé leur téléphone.

'Deux extrêmes'

Les crues subites ont été provoquées par des pluies diluviennes très tôt vendredi, qui ont fait monter les eaux du Guadalupe de huit mètres en seulement 45 minutes. Il est soudain tombé près de 300 millimètres/heure de pluie, soit un tiers des précipitations annuelles moyennes.

Les crues soudaines, provoquées par des pluies torrentielles que le sol asséché ne peut pas absorber, ne sont pas rares. Mais selon la communauté scientifique, le changement climatique provoqué par l'activité humaine a rendu plus fréquents et plus intenses les événements météorologiques comme les crues, les sécheresses et les canicules.

'C'est une zone du Texas qui subit les deux extrêmes du spectre du changement climatique (...). Les sécheresses deviennent plus extrêmes' et 'lorsque la pluie arrive, elle provoque ces précipitations plus lourdes, avec une probabilité accrue d'inondations subites', explique à l'AFP Shel Winkley, météorologue et spécialiste du climat.

/ATS