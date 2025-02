Indonésie: nouvelle attaque de crocodile contre un enfant

Un garçon de 10 ans est porté disparu sur l'île indonésienne de Bornéo après avoir été attaqué par un crocodile, a annoncé jeudi la police, la deuxième attaque de ce type dans la région en quelques semaines.

Le garçon de 10 ans a sauté dans une rivière de la province de Kalimantan occidental à Bornéo, l'une des îles les plus riches en biodiversité du monde, lorsqu'un crocodile de quatre mètres de long l'a attaqué, selon un ami.

L'Indonésie abrite plusieurs espèces de crocodiles qui attaquent et tuent régulièrement des humains.

'Son ami a vu le crocodile refaire surface, mordre le corps de la victime et l'entraîner dans le courant', a déclaré le chef de la police locale, Rachmatul Isani Fachri, dans un communiqué.

L'ami a alerté le père du garçon, qui s'est lancé à la recherche du corps de son enfant dans la rivière à l'aide d'un hors-bord, mais l'enfant est toujours porté disparu.

'Pour le moment, l'équipe de recherche et de sauvetage ainsi que la population locale sont toujours à la recherche de la victime', a déclaré M. Rachmatul.

Présumé mort dans le même village

Plus tôt ce mois-ci, un autre garçon a disparu dans le même village après avoir été attaqué par un crocodile alors qu'il se baignait, selon son oncle témoin de l'attaque. L'incident avait été annoncé par la police le 7 février.

Les recherches pour retrouver l'enfant dénommé Cristian Ronaldo et âgé de six ans, ont pris fin au bout de sept jours et le garçonnet est désormais présumé mort.

La grande île de Bornéo est partagée entre le royaume de Brunei, la Malaisie et l'Indonésie et abrite de vastes étendues de jungle où vivent de nombreux animaux sauvages et rares.

En décembre, un crocodile a attaqué et tué une femme qui travaillait dans une plantation de palmiers à huile dans la même province de Bornéo. Son corps a ensuite été retrouvé.

En août, une femme de 54 ans a été tuée par un crocodile alors qu'elle se baignait dans une rivière des Moluques, des îles situées un peu plus à l'est du vaste archipel indonésien.

/ATS