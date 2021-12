Indonésie: éruption du volcan Semeru, au moins un mort et des blessés

Le volcan indonésien Semeru, dans l'est de Java, est entré en éruption samedi. Il a fait au moins un mort et des dizaines de blessés victimes de brûlures tandis que des milliers de riverains ont paniqué et pris la fuite.

Deux personnes étaient portées disparues et huit recherchées à Curah Kerobokan, village très touché où plus de 300 familles ont vu leurs maisons détruites par la lave et les cendres, selon les autorités.

C'est dans ce village de la région de Lumajang qu'un corps sans vie a été retrouvé. Par ailleurs, 41 personnes, dont deux femmes enceintes, souffraient de sévères brûlures après avoir été touchées par de la lave incandescente, a indiqué Indah Masdar, vice-gouverneur du Lumajang.

'Nous avons transféré les brûlés dans des dispensaires, et pour ceux dont les brûlures sont plus graves, ils ont été hospitalisés', a-t-il précisé.

Progression difficile

Les sauveteurs ont du mal à progresser en raison de la densité des décombres et de la lave froide leur arrivant jusqu'aux genoux, ce qui complique les efforts pour retrouver les deux disparus et évacuer huit personnes piégées dans un immeuble recouvert de boue.

L'accès à Lumajang est coupé par des coulées de lave froide qui ont détruit un pont, toujours selon M. Masdar.

Habitants pris de panique

Dans les villages environnants, des habitants ont été pris de panique et ont fui quand de la lave froide et des cendres du volcan ont atteint leurs localités, ont indiqué les autorités.

Celles-ci ont tenté de dépêcher une équipe pour venir en aide à la population mais elle n'est pas parvenue à destination en raison des débris de cendres volcaniques.

Peu après l'éruption, plusieurs régions avaient été plongées dans l'obscurité après avoir été recouvertes par les cendres volcaniques. Une vidéo diffusée par l'agence Abdul Muhari montrait des habitants, dont des enfants, courant pour se mettre à l'abri au moment de l'éruption du volcan, à 03h00 du matin samedi.

'Cercle de feu' du Pacifique

Le mont Semeru, le plus haut de Java, culmine à 3676 mètres. Des images de l'agence météorpologique et de géophysique d'Indonésie ont montré des cendres tombant dans l'océan Indien. Sa dernière éruption majeure date de décembre 2020. Elle avait aussi provoqué la fuite de milliers de personnes et couvert des villages entiers.

L'Indonésie se trouve sur le 'cercle de feu' du Pacifique, où la rencontre des plaques continentales provoque une activité sismique élevée. Cet archipel du sud-est asiatique compte près de 130 volcans actifs sur son territoire.

Fin 2018, l'éruption d'un volcan entre les îles de Java et de Sumatra avait causé un glissement de terrain sous-marin et un raz-de-marée, tuant près de 400 personnes.

/ATS