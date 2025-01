Inde: bousculade mortelle au pèlerinage hindou de la Kumbh Mela

Au moins quinze personnes ont péri lors d'un mouvement de foule survenu durant le pèlerinage hindou géant de la Kumbh Mela en Inde, selon un premier bilan confirmé par des sources médicales à l'AFP.

Des images de l'AFP font aussi état d'une présence policière et des services de secours, d'une foule compacte et de corps au sol. Plus tôt, des témoins ont confirmé à la BBC qu'un mouvement de foule a eu lieu près des confluents des fleuves où se baignent les pèlerins lors de cet événement qui attire plusieurs centaines de millions de personnes à Prayagraj, dans l'Etat de l'Uttar Pradesh.

Il semble que des personnes dormant sur les berges ont été écrasées par des personnes sortant de l'eau après la baignade sacrée qui fait partie du pèlerinage.

/ATS