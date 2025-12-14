Incident en cours à Sydney, la police ordonne de se mettre à l'abri

La police australienne a annoncé l'arrestation de deux personnes après des tirs dimanche sur la célèbre plage de Bondi à Sydney, les services de secours faisant état de huit hospitalisations et le Premier ministre dénonçant un événement 'choquant et bouleversant'.

Un témoin, un touriste britannique, a raconté à l'AFP avoir vu 'deux tireurs vêtus de noir' sur cette plage, la plus célèbre d'Australie, prise d'assaut durant le week-end par des foules de touristes, nageurs et surfeurs.

Vêtus de noir

'Il y a eu une fusillade, deux tireurs vêtus de noir et armés de fusils semi-automatiques', a déclaré ce touriste, Timothy Brant-Coles, ajoutant avoir vu aussi plusieurs personnes blessées par balle.

'Nous pouvons seulement vous dire que nous avons soigné plusieurs personnes sur place et qu'à ce stade, huit personnes ont été transportées vers différents hôpitaux de Sydney', a déclaré à l'AFP un porte-parole du service d'ambulance de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud.

La police de l'Etat a annoncé sur les réseaux sociaux que deux suspects avaient été interpellés, sans plus de détails.

Selon le journal Sydney Morning Herald, un tireur présumé a été atteint par balles par la police et un autre a été arrêté.

'Les scènes à Bondi sont choquantes et bouleversantes', a écrit le Premier ministre australien Anthony Albanese dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. 'Mes pensées vont à toutes les personnes affectées', a-t-il ajouté.

La police avait initialement annoncé un 'incident en cours' sur la plage et ordonné au public d'éviter le secteur et de 'se mettre à l'abri'.

/ATS