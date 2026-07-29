Incendies en Espagne: fin des évacuations pour la province d'Ávila

Avec une situation 'favorable' de la lutte contre l'incendie de forêts près de Madrid, presque toutes les personnes évacuées ont retrouvé leur domicile. Les prochaines heures sont 'décisives' pour maîtriser le feu, a annoncé mercredi Pedro Sánchez.

'Aujourd'hui, je crois que nous sommes de plus en plus proches de (l')objectif' de 'venir à bout du feu', a dit le premier ministre espagnol lors d'un point de presse depuis le centre de commandement des opérations à Navalcarnero, à moins de 40 kilomètres au sud-ouest de la capitale.

Selon les services de secours sur X, il n'y a 'pas eu de reprises' de feu dans la nuit. Une situation anticipée dès mardi soir par les autorités avec une levée des restrictions pour les localités des régions de Madrid et de la province voisine d'Ávila, une large zone aride mais relativement peuplée à quelques dizaines de kilomètres de la capitale.

Mercredi, ce sont toutes les localités de la province d'Ávila encore concernées où 'est décrétée, avec effet immédiat, la fin du confinement' et 'des évacuations', a indiqué le ministère de l'Intérieur.

Fin d'évacuation pour les dernières localités

L'ordre d'évacuation imposé à Valdemaqueda et Robledo de Chavela, les deux dernières localités de la région de Madrid évacuées, a également été levé, a-t-il ajouté mercredi soir sans donner plus de détails.

Cela 'signifiera qu'environ 8500 personnes pourront retourner chez elles', a déclaré le préfet de la région de Madrid, Francisco Martín Aguirre.

Un peu moins d'un millier de personnes sont toujours évacuées des zones résidentielles de deux autres communes situées près de Madrid, San Martín de Valdeiglesias et Pelayos, a-t-il ajouté.

L'incendie qui a ravagé environ 50'000 hectares de cette zone située au nord-ouest de Madrid, est 'le plus important' de l'histoire récente de l'Espagne, selon le gouvernement.

Fortes températures et rafales de vent

Quant à celui de a 'Sierra de l'ouest', près de Madrid, c'est le plus grand de l'histoire de la région. Les trois pires feux de forêt en Espagne se sont produits ces deux dernières années, selon les données du ministère de la Transition écologique, dont les relevés remontent à 1961.

Les pompiers 'poursuivent' leurs efforts 'pour consolider les progrès réalisés' mardi, ont-ils indiqué sur X, précisant que le retour des personnes évacuées se déroulait jusqu'à présent 'sans incident'.

'Il nous reste des heures très importantes', a averti le Premier ministre.

Car la fenêtre de conditions météorologiques propices pour tenter de maîtriser le feu est passée, après deux journées globalement favorables, avec de nouveau une hausse des températures (autour de 37°C attendus dans l'après-midi) et des rafales de vent qui pourraient compliquer le travail des pompiers sur place.

Nouvelle vague de chaleur

La nouvelle vague de chaleur doit durer jusqu'à au moins dimanche, selon l'Agence météorologique nationale (Aemet), qui a alerté sur des risques 'extrêmes' d'incendies. 'L'amélioration des conditions météorologiques dans la nuit', ainsi que 'le travail' des pompiers et militaires, 'ont contribué à réduire l'intensité du feu et à favoriser la stabilisation du périmètre, ce qui facilitera le contrôle définitif de l'incendie', a indiqué sur X la préfecture de la région de Madrid.

Mercredi matin, les habitants du village d'Aldea del Fresno, à une cinquantaine de kilomètres de Madrid, ont pu regagner leurs domiciles après la levée de l'ordre d'évacuation mardi, mais les environs étaient encore très embrumés à cause de la fumée, et on pouvait sentir une forte odeur de brûlé, a constaté une journaliste de l'AFP sur place.

Selon le ministre de l'Intérieur, depuis le début de l'année, les incendies ont déjà réduit en cendres 175'000 hectares en Espagne.

Si les feux des environs de Madrid n'ont pas tué, une personne a péri à Valence (est) et une femme grièvement brûlée dans l'incendie qui a touché l'Andalousie (sud) le 9 juillet dernier est morte des suites de ses blessures, portant le bilan à 14 morts.

Un rappel du fait que l'Espagne est, selon la formule de Pedro Sánchez, en première ligne de 'l'urgence climatique'.

/ATS