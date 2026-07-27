Incendie en Gironde: situation globalement stable durant la nuit

L'incendie massif, qui a parcouru 42'000 hectares en Gironde et entraîné l'évacuation de 220'000 ...
Incendie en Gironde: situation globalement stable durant la nuit

Incendie en Gironde: situation globalement stable durant la nuit

Photo: KEYSTONE/AP/Emma Da Silva

L'incendie massif, qui a parcouru 42'000 hectares en Gironde et entraîné l'évacuation de 220'000 personnes, est resté 'globalement stable au cours de la nuit' de dimanche à lundi, a annoncé la préfecture lundi, après plusieurs journées de progression ininterrompue.

'Les forces de sécurité et de secours demeurent pleinement mobilisées et poursuivent leur mission sur le terrain', a écrit la préfecture dans une boucle réservée aux médias.

Le feu qui fait rage depuis mercredi a détruit 240 habitations. Il a en outre fait 84 blessés parmi les sapeurs-pompiers.

Alors que les flammes ne sont qu'à 15 km de Bordeaux, l'évacuation de la ville 'n'est pas à l'ordre du jour', avait réaffirmé dimanche à la mi-journée son maire Thomas Cazenave. Le seuil d'alerte aux particules fines y a toutefois été dépassé, tout comme dans trois autres départements voisins.

/ATS
 

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