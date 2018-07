Incendie en Californie: 40'000 personnes menacées d'évacuation

Le gigantesque incendie, qui a déjà fait six morts et détruit des dizaines de milliers d'hectares de végétation dans le nord de la Californie, pourrait entraîner l'évacuation de 40'000 personnes de plus. L'Etat de l'Ouest américain est ravagé par 17 feux de forêt.

Le shérif du comté de Shasta a appelé dimanche les habitants à obéir sans délai aux ordres d'évacuation. La sixième victime, dont le corps a été retrouvé dans une maison détruite par les flammes, n'avait pas écouté les consignes d'évacuation, a-t-il précisé.

La ville de Redding, qui compte 90'000 habitants, est la plus menacée par le brasier géant.

Les autorités ont retrouvé neuf personnes qui étaient portées disparues depuis que l'incendie 'Carr' a éclaté en début de semaine dernière. Sept autres n'ont en revanche toujours pas donné signe de vie.

Feu incontrôlable

Attisé par le vent violent, la sécheresse et une température approchant 40 degrés Celsius, le feu demeure largement incontrôlable, ont prévenu les pompiers de Californie. Ils ont reçu des renforts de tout le pays.

'On n'a pas un instant de répit', a souligné un de leurs chefs, en décrivant un brasier au comportement 'imprévisible' et qui a déjà coûté la vie à deux pompiers. Les services d'urgence ont cependant fait état de progrès dans la lutte contre les flammes. Ils ont promis d'autoriser les habitants évacués à rentrer chez eux dès que possible.

'Carr' est l'un des 17 incendies, qui ravagent actuellement la Californie, où plus de 80'000 hectares de forêt sont partis en fumée ces derniers jours, a indiqué le service des parcs nationaux.

A l'échelle des Etats-Unis, 1,7 million d'hectares ont déjà brûlé depuis le début de l'année, soit un peu moins que l'année dernière à la même époque mais toujours plus que la moyenne de la décennie écoulée (1,5 million).

/ATS