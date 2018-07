Incendie de forêt en Lettonie: près de 1000 hectares détruits

Les incendies qui font rage depuis mercredi à travers l'ouest de la Lettonie ont déjà touché près de 1000 hectares, ont annoncé dimanche les autorités lettonnes. Les sapeurs-pompiers tentent toujours de maîtriser les flammes.

Selon les images de Copernicus, un réseau européen de satellites d'observation et de surveillance de la Terre, 170 hectares de forêts, 257 hectares de buissons et près de 400 hectares de tourbières ont été ravagés. Les météorologues annoncent toujours des températures extrêmement élevées, ce qui aggrave la situation.

Un incendie de tourbières dans la région de Kurzeme qui s'est déclaré mardi est à l'origine de ces importants incendies dont on ressent les fumées jusqu'à Jurmala distant de plus de 100 kilomètres.

'Les tourbières brûlent en profondeur. Mais dès qu'il y a du vent, qui apporte de l'oxygène, le feu repart avec force en flammes', a déclaré à la presse une porte-parole des sapeurs-pompiers lettons. 'L'objectif principal est de ne pas permettre que le feu se propage', a-t-elle ajouté, reconnaissant que la lutte contre le feu était très difficile dans cette zone.

Zones inaccessibles

La zone de Kurzeme est faiblement peuplée, les routes sont rares et étroites et de nombreux secteurs sont inaccessibles à cause de vastes marécages. 'Les vents ont changé et certains habitants de Stikli, (un village dont toute la population a été évacuée), sont revenus, sous leur propre responsabilité', a déclaré à la presse le maire de la commune de Ventspils Aivars Mucenieks.

Les élèves d'une école pour enfants handicapés de Stikli y retourneront seulement quand la situation sera entièrement maîtrisée, a-t-il souligné.

Aucune précipitation n'est prévue pour les deux semaines à venir. La Lettonie a souffert au cours des derniers mois d'une grave sécheresse, obligeant les autorités à décréter l'état de catastrophe naturelle dans le secteur de l'agriculture.

