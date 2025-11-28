Incendie de Hong Kong: 128 morts selon un nouveau bilan

Le feu qui a ravagé un complexe résidentiel de Hong Kong mercredi a fait 128 morts, a indiqué vendredi le chef de la sécurité Chris Tang. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues après le pire incendie qu'ait connu la ville depuis des décennies.

Un précédent bilan faisait état d'au moins 94 morts. Le sinistre a fait 79 blessés, ont dit les services de secours et de sécurité devant la presse. Sur les 128 personnes décédées, 89 ne sont toujours pas identifiées, ont-ils précisé.

/ATS