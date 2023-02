Inauguration d'une statue de Staline à la veille de commémorations

La ville russe de Volgograd (ex-Stalingrad) a inauguré mercredi un buste de Staline, à la veille du 80e anniversaire de la victoire soviétique sur les nazis à Stalingrad. Vladimir Poutineest annoncé présent à ces commémorations.

Les monuments à la gloire de Staline, qui incarne la victoire soviétique sur les nazis mais aussi un régime de terreur qui a fait des millions de victimes, sont rares en Russie.

Selon des images diffusées par Ria Novosti, des élus locaux et des représentants de la ville de Volgograd ont inauguré ce buste de Staline aux côtés de ceux de deux chefs militaires célèbres pour leur rôle dans la bataille de Stalingrad, Gueorgui Joukov et Alexandre Vassilievski.

Sous un ciel gris et l'oeil de dizaines de badauds, des soldats ont déposé des fleurs au pied des trois bustes en bronze.

Plus tôt mercredi, les cérémonies en hommage à la victoire soviétique à Stalingrad avaient débuté par des dépôts de gerbes au pied de la Flamme éternelle sur la fosse commune des défenseurs de la ville.

Poutine attendu

Les journées du 1er et 2 février ont été déclarées non travaillées à Volgograd par les autorités. Le président Vladimir Poutine est attendu sur place mercredi pour prendre la parole, près d'un an après avoir ordonné le début de l'offensive en Ukraine.

Ces commémorations interviennent alors que le Kremlin n'a cessé de présenter son offensive contre l'Ukraine comme une opération de 'dénazification', dans la lignée de l'héritage de la Seconde Guerre mondiale.

Pour les Russes, Stalingrad est synonyme de la victoire sur le nazisme et cette bataille occupe une place centrale dans le patriotisme que promeut le Kremlin.

Vladimir Poutine ne cesse de qualifier de 'néonazies' les autorités ukrainiennes qui sont déterminées, selon lui, à exterminer les populations russophones de l'Est de l'Ukraine.

/ATS