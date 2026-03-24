Important rassemblement pour les 50 ans du coup d'Etat en Argentine

Plusieurs dizaines de milliers d'Argentins ont manifesté mardi à Buenos Aires pour marquer le 50e anniversaire du coup d'Etat qui a instauré la meurtrière dictature de 1976-1983, selon des journalistes de l'AFP. Ils appelaient à ne pas 'oublier'.

Le rassemblement, un des plus massifs des dernières années dans la capitale argentine, a rempli en une foule compacte dans l'après-midi toute la Place de Mai, aux abords de la présidence, débordant sur de proches avenues. Plusieurs villes ont aussi vu des manifestations en ce 'Jour de la mémoire pour la vérité et la justice'.

Ces marches annuelles, à l'initiative d'organisations de droits, syndicats, mouvements sociaux, interviennent dans un contexte crispé de lutte pour la mémoire.

L'exécutif du président Javier Milei conteste le bilan des organismes de droits de 30'000 morts et disparus, dénonce une 'vision biaisée' de la mémoire par la gauche, et revendique une 'mémoire complète' intégrant les victimes de guérillas de gauche des années 1970.

/ATS