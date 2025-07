IA: le pape avertit contre toute atteinte à « la dignité » humaine

Le pape Léon XIV a mis en garde mardi contre le danger de porter atteinte à la 'dignité humaine'. Cela dans un contexte croissant d'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) et à une époque dominée par 'la science et la technique'.

'Rien de ce qui vient de l'être humain et de son ingéniosité ne doit être plié jusqu'à porter atteinte à la dignité de l'autre', a-t-il dit lors de la première messe pour influenceurs catholiques organisée au Vatican. Les dangers de l'IA sont un sujet récurrent pour le pape américain.

'Nous vivons aujourd'hui dans une culture nouvelle, profondément marquée et construite avec et par la technologie. C'est à nous, à vous, de faire en sorte que cette culture reste humaine', a-t-il lancé aux influenceurs.

Ces derniers l'avaient accueilli à son arrivée par des cris et des applaudissements, prenant d'innombrables photos avec leurs téléphones.

Sort des enfants et des jeunes

'Aujourd'hui, dans une culture où la dimension numérique est omniprésente, à une époque où la naissance de l'intelligence artificielle marque une nouvelle géographie dans la vie des personnes et de la société tout entière, tel est le défi que nous devons relever, en réfléchissant (...) à notre capacité d'écouter et de parler, de comprendre et d'être compris', a-t-il poursuivi.

En juin déjà, le pape avait mis en garde contre les possibles conséquences de l'IA sur le développement intellectuel des jeunes.

'Nous sommes tous (...) préoccupés par le sort des enfants et des jeunes, et par les conséquences possibles de l'utilisation de l'IA sur leur développement intellectuel et neurologique', avait alerté le pape américain dans un message aux participants de la deuxième Conférence annuelle de Rome sur l'IA.

'Aucune génération n'a jamais eu accès aussi rapidement à la quantité d'informations désormais disponible grâce à l'IA. Mais encore une fois, l'accès aux données, aussi vaste soit-il, ne doit pas être confondu avec l'intelligence', avait ajouté le pape.

