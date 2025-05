Huit morts dans des frappes sur la bande Gaza (Défense civile)

La Défense civile de la bande de Gaza a annoncé dimanche matin la mort de huit personnes, dont une femme enceinte, dans des frappes aériennes nocturnes dans le centre et le nord du territoire palestinien assiégé, où Israël intensifie son offensive.

'Six martyrs et plusieurs blessés ont été transportés à la suite de bombardements aériens israéliens à Jabalia et à Nousseirat', a déclaré à l'AFP Mahmoud Bassal, porte-parole de cet organisme de premiers secours, dans un premier bilan peu après le lever du jour.

Cinq d'entre eux, et plusieurs blessés, 'dont des enfants et des femmes, ont été transférés après un raid aérien israélien visant une maison appartenant à la famille Daqa dans la ville de Jabalia', au nord du territoire, a-t-il précisé.

Il a souligné que certains corps étaient 'carbonisés'. Des personnes restent portées disparues sous les décombres, alors que 'la Défense civile ne dispose ni d'équipements de recherche ni de matériel lourd pour soulever les gravats, sauver les blessés ou extraire les corps', a-t-il ajouté.

