Houston se prépare aux funérailles de George Floyd

Houston se prépare à accueillir mardi les funérailles de George Floyd, le Noir mort asphyxié lors de son interpellation à Minneapolis par un policier blanc. Un dernier hommage public lui a été rendu lundi dans la ville texane, où il a longtemps vécu.

Plus de 6000 personnes se sont réunies devant l'église Fountain of Praise pour lui dire adieu, selon un organisateur.

Quant aux funérailles prévues dans l'intimité familiale, elles doivent commencer mardi vers 18h00 (heure en Suisse). D'après l'avocat de la famille de George Floyd, le révérend et leader américain des droits civiques Al Sharpton fera de nouveau son éloge funèbre.

La mort de George Floyd a déclenché une vague de colère et de manifestations comme les Etats-Unis n'en avaient plus connu depuis les années 1960 et le mouvement pour les droits civiques.

Attaque du KKK à la voiture

En Virginie, un homme se décrivant comme un 'chef' du groupe raciste Ku Klux Klan a comparu lundi devant un tribunal américain pour avoir lancé sa voiture contre des personnes qui protestaient pacifiquement après la mort de George Floyd. Selon les médias, une personne a été blessée.

L'homme, âgé de 36 ans, est accusé d'agression et de coups et blessures, de tentative de blessure malveillante et de vandalisme criminel. Des accusations supplémentaires font l'objet d'une enquête', a tweeté la procureure du comté d'Henrico, en Virginie.

Le suspect, 'de son propre aveu et comme on peut le voir sur les réseaux sociaux, est un chef reconnu du Ku Klux Klan et un propagandiste de l'idéologie confédérée', a ajouté la procureure. 'Nous sommes en train d'étudier la question de savoir si des chefs d'inculpation de crimes suscités par la haine sont appropriés'.

Des médias américains ont affirmé qu'un manifestant avait été blessé lors de l'attaque. La personne a été examinée sur les lieux par des secouristes et a refusé tout autre traitement.

Pas de poursuites à Los Angeles

À Los Angeles, le procureur de la ville a annoncé lundi qu'il n'engagerait pas de poursuites criminelles contre les milliers de manifestants arrêtés ces derniers jours pour avoir enfreint le couvre-feu, dès lors qu'ils n'ont commis ni vol, ni vandalisme, ni violence.

En lieu et place des poursuites habituelles, les services du procureur disent avoir élaboré une 'approche non punitive', en dehors des tribunaux, pour traiter les infractions liées aux récentes manifestations dénonçant la mort de George Floyd, en majorité 'des violations du couvre-feu et refus d'obtempérer à l'ordre de dispersion'.

Les services du procureur n'ont pas encore arrêté tous les détails de ces dispositifs qu'ils ont prévus de commencer à mettre en oeuvre 'cet été'.

/ATS