Hong Kong: peines de 12 militants prodémocratie confirmées en appel

La cour d'appel de Hong Kong a confirmé lundi les peines d'emprisonnement de douze militants prodémocratie. Ils avaient été condamnés à plusieurs années de prison pour avoir organisé des élections primaires.

'Nous rejetons l'appel des demandeurs' contre leur verdict et leur peine, a déclaré le juge Jeremy Poon de la haute cour de Hong Kong.

Les douze condamnés qui faisaient appel font partie d'un groupe de 45 militants reconnus coupables de 'subversion' et emprisonnés en 2024 pour avoir organisé une primaire officieuse de l'opposition avant les législatives, avec l'objectif de forcer Carrie Lam, la dirigeante pro-Pékin de l'époque, à la démission.

Après les manifestations massives à partir de 2019 en faveur de la démocratie dans l'ancienne colonie britannique, 610'000 personnes avaient voté lors de cette primaire en juillet 2020, malgré les avertissements des autorités, soit près d'un septième des électeurs de Hong Kong.

De quatre à dix ans de prison

Pékin a depuis lors instauré un contrôle strict des élus de Hong Kong. Quelques mois plus tard, 45 personnes avaient été arrêtées pour l'organisation des primaires, puis condamnées à des peines allant de quatre ans et deux mois à dix ans de prison.

Les appels concernaient notamment l'ancien député Leung Kwok-hung, connu sous le sobriquet de 'Cheveux longs', l'ex-journaliste Gwyneth Ho, qui a documenté les manifestations, le candidat au Parlement Owen Chow, 29 ans et ancien étudiant infirmier, Gordon Ng, un militant australo-hongkongais de 47 ans, et Lam Cheuk-ting, 48 ans, ancien député.

Les autorités de Pékin et Hong Kong affirment que la loi sur la sécurité a contribué à rétablir l'ordre à la suite des manifestations, parfois violentes, de 2019, mais la condamnation des militants avait provoqué en 2024 de nombreuses protestations internationales.

