Hong Kong: les manifestants maintiennent la pression

Les militants pro-démocratie de Hong Kong maintenaient la pression samedi avec une marche non autorisée. Le sit-in à l'aéroport international se poursuivait pour sensibiliser les visiteurs à leur mouvement qui entre dans son troisième mois.

Des centaines de manifestants se sont rassemblés samedi après-midi dans le quartier de Tai Po, dans les Nouveaux territoires (nord), pour une marche non autorisée. Nombre d'entre eux tout vêtus de noir, en signe de reconnaissance, casqués, portant des masques ou des masques à gaz, appelaient à 'sauver Hong Kong de la tyrannie' devant un commissariat protégé par des policiers portant des équipements anti-émeutes.

Un policier a brandi une pancarte bleue sur laquelle, on pouvait lire: 'Ce rassemblement ou ce défilé enfreint la loi. Dispersez-vous ou nous risquons d'utiliser la force'.

'Les manifestations ont été initiées par (Carrie) Lam', cheffe de l'exécutif de Hong Kong, déclare à l'AFP une femme qui ne livre que son prénom Lo. 'A chaque fois qu'elle s'exprime c'est pour condamner (les manifestations) mais elle ne propose aucune solution', a-t-elle poursuivi.

'Si le système politique de Hong Kong régresse et devient comme celui qui règne sur le continent (chinois), même sans manifestation et chaos, les gens ne seront pas davantage incités à y investir ou y faire des affaires', ajoute Chan, un étudiant qui, lui aussi, préfère n'être identifié que par son prénom.

Pour un suffrage universel direct

Samedi matin, plusieurs centaines de familles sont descendues dans les rues de Hong Kong pour manifester leur soutien au mouvement pro-démocratie. L'ambiance bon enfant, avec poussettes et ballons, contrastait avec les affrontements de plus en plus violents qui ont marqué les récentes manifestations pro-démocratie à Hong Kong.

Sur un petit dépliant multicolore distribué dans les rangs des familles qui manifestaient, un abécédaire explique le mouvement de protestation de manière ludique aux enfants : A pour 'Angry' (colère), D comme 'demonstration' (manifestation) ou encore P comme 'protestation' (contestation), etc..

Plus tôt samedi, des personnes âgées avaient organisé un rassemblement, baptisé 'cheveux d'argent'. Ils ont délivré des pétitions au quartier général de la police et au bureau de la cheffe de l'exécutif de Hong Kong Carrie Lam, pour marquer leur soutien au mouvement contestataire.

Les protestataires prévoient d'intensifier leurs manifestations au cours du week-end, y compris un sit-in de trois jours à l'aéroport international, commencé vendredi et qui a rassemblé des milliers de personnes. Les manifestants espèrent ainsi sensibiliser à leur cause les visiteurs étrangers qui débarquent à Hong Kong.

Née du rejet d'un projet de loi controversé de l'exécutif hongkongais pro-Pékin qui voulait autoriser les extraditions vers la Chine, la mobilisation a depuis considérablement élargi ses revendications avec, en ligne de mire, le pouvoir central chinois.

Les militants pro-démocratie demandent l'élection d'un successeur de Carrie Lam au suffrage universel direct, et non sa désignation par Pékin, comme c'est le cas actuellement.

