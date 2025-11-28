Hong Kong: le bilan de l'incendie continue à monter

Les autorités de Hong Kong ont porté vendredi à 94 morts au moins le bilan de l'incendie d'un ...
Photo: KEYSTONE/AP/Chan Long Hei

Les autorités de Hong Kong ont porté vendredi à 94 morts au moins le bilan de l'incendie d'un complexe de gratte-ciels résidentiels à Hong-Kong. Les secours achevaient de maîtriser le feu et partaient à la recherche des centaines de personnes portées disparues.

Un précédent bilan faisait état d'au moins 83 morts. Les autorités avaient également parlé de 279 personnes portées disparues.

Si les pompiers ont indiqué plus tard avoir établi un contact avec certaines de ces personnes, ce bilan n'a pas été actualisé plus de 24 heures après le début de l'incendie, qui s'était déclaré mercredi.

Au moins 76 personnes ont été blessées, dont 11 pompiers, a indiqué un porte-parole de l'exécutif.

Aux premières heures vendredi, un journaliste de l'AFP a constaté que le feu avait faibli considérablement, mais que des gerbes d'étincelles et une épaisse fumée continuaient de jaillir par endroits des gratte-ciels.

/ATS
 

