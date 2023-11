Hommage mondial de l'ONU à ses plus de 100 employés tués à Gaza

Minute de silence et drapeaux en berne: l'ONU a rendu lundi un hommage mondial à ses plus de 100 collaborateurs tués dans la guerre entre Israël et le Hamas.

A Bangkok, Tokyo, Pékin, Beyrouth, Genève, New York... le drapeau bleu et blanc des Nations unies a été abaissé en hommage aux plus de 100 employés de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) morts dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre.

C'est 'le nombre le plus élevé de travailleurs humanitaires de l'ONU tués lors d'un conflit en si peu de temps', a déploré le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres dans un message posté sur X, anciennement Twitter.

'Ils ne seront jamais oubliés', a-t-il insisté, après avoir observé au siège des Nations unies à New York une minute de silence à 09h30 locale (15h30 en Suisse), comme partout où l'organisation dispose d'une représentation.

'Le personnel de l'Unrwa à Gaza apprécie que l'ONU abaisse le drapeau dans le monde entier', a commenté depuis Rafah le directeur de l'Unrwa pour Gaza, Tom White, cité dans un communiqué. 'À Gaza cependant, nous devons porter bien haut les couleurs de l'ONU pour montrer que nous sommes toujours debout et au service de la population de Gaza', a-t-il ajouté.

Iman, Ahmed, Samir, Mohammed

A New York et Genève, aucun des drapeaux des 193 pays membres de l'ONU n'a été hissé; seul le drapeau de l'ONU en berne flottait devant les imposants bâtiments.

Iman, Ahmed, Samir, Mohammed... Dans le hall du siège new-yorkais de l'ONU, les noms des plus de 100 collaborateurs tués à Gaza ont été égrenés devant des dizaines de leurs collègues dont certains portaient des feuilles blanches frappées des mots 'Stop the fighting' (Arrêtez les combats) ou 'Protect civilians' (Protégez les civils).

'Nous sommes réunis ici aujourd'hui, (...) pour rendre hommage à nos courageux collègues qui ont sacrifié leur vie alors qu'ils servaient sous le drapeau des Nations unies', a déclaré de l'autre côté de l'Atlantique la directrice de l'ONU à Genève, la Russe Tatiana Valovaya, avant de se recueillir.

'Leur mémoire et l'empreinte qu'ils ont laissée demeureront à jamais. Leur dévouement inébranlable envers la paix, la justice et le bien-être des autres sera notre guide et un rappel de l'importance de la mission que nous partageons', a renchéri le patron de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Sous le drapeau onusien

Des hommages ont également été organisés dans les bâtiments de l'ONU à Katmandou et à Kaboul, où la représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies pour l'Afghanistan, Rosa Otounbaïeva, a fait observer une minute de silence à quelque 250 personnes.

Cet hommage mondial, annoncé la semaine dernière, intervient au lendemain de l'annonce par l'ONU 'd'un nombre important de morts et de blessés' dans le 'bombardement' du siège du programme des Nations unies pour le développement (PNUD) à Gaza. L'Unrwa avait annoncé vendredi la mort de 101 de ses employés depuis le début de la guerre.

L'agence a précisé accueillir actuellement environ 780'000 personnes dans plus de 150 installations situées dans la bande de Gaza. 'Ces personnes sont venues chercher protection et sécurité dans ces abris, sous le drapeau des Nations unies', relève l'Unrwa.

/ATS