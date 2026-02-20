Hommage à Quentin Deranque: la marche autorisée, sécurité renforcée

La préfecture du Rhône a autorisé vendredi la marche organisée samedi à Lyon en hommage à Quentin Deranque, le jeune nationaliste battu à mort par des militants liés à l'utragauche. Mais l'événement sera encadré par un dispositif policier renforcé à un 'haut niveau'.

'Dans la recherche d'un équilibre entre liberté d'expression et prévention des troubles à l'ordre public, cette manifestation autorisée sera encadrée par la mobilisation d'un dispositif de sécurité important', annonce la préfecture. Celle-ci a exhorté les participants à respecter le 'caractère pacifique' et sans 'aucune expression politique' souhaitée par la famille de la victime.

/ATS