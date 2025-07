Hautes-Alpes: probable double homicide puis suicide de l'homme

Un septuagénaire est soupçonné d'avoir tué par balles sa femme, aussi septuagénaire, et leur fille de 35 ans, avant de se suicider, selon les premiers éléments de l'enquête lundi. Trois corps ont été découverts la veille dans un village des Hautes-Alpes françaises.

'Les premières constatations, par les techniciens en investigation criminelle et le médecin légiste, ainsi que les premiers témoignages, permettent d'orienter l'enquête vers un drame familial: un double homicide des deux femmes, suivi du suicide de l'auteur', a déclaré dans un communiqué la procureure de Gap Marion Lozac'hmeur.

L'enquête 'ouverte du chef d'homicide volontaire se poursuit', afin 'de mieux comprendre les circonstances et le contexte des faits', a ajouté la magistrate, précisant que l'autopsie des corps sera réalisée mercredi. Le couple est 'né dans les années 50' et leur fille, qui résidait avec ses parents, est âgée de 35 ans, selon le parquet et la gendarmerie.

Dimanche en début de soirée, les services de secours avaient été alertés 'par un membre de la famille' de la découverte des corps du couple et de leur fille à leur domicile situé dans la petite commune de La Bâtie-Neuve, selon la procureure. Le parquet, la gendarmerie, les techniciens en investigation criminelle et un médecin légiste s'étaient aussitôt rendus sur place.

Féminicides conjugaux en baisse

Lundi, des scellés étaient apposés sur la porte d'entrée de la maison de deux étages située au bout d'un chemin goudronné, dans le hameau Les Brès, appartenant au village, a constaté un photographe de l'AFP.

Située dans le sud des Hautes-Alpes à proximité des stations de ski et du lac très touristique de Serre-Ponçon, La Bâtie-Neuve compte quelque 2600 habitants. La localité et ses hameaux s'étendent sur une vaste superficie à une altitude allant de 800 m à 2400 m.

En 2023, 96 femmes ont été victimes de féminicide conjugal en France, un chiffre en baisse de 19% par rapport à 2022, selon le dernier bilan du ministère de l'Intérieur publié fin novembre 2024.

