Haley bat Trump 6-0 dans le vote de minuit à Dixville Notch

Les six électeurs de Dixville Notch, un hameau dans nord-est des Etats-Unis, ont donné le coup d'envoi à minuit de la primaire républicaine du New Hampshire pour la présidentielle. Ils ont voté à l'unanimité pour Nikki Haley.

Ce village perdu dans les forêts du New Hampshire, près de la frontière canadienne, a perpétué une tradition établie depuis 1960, qui lui vaut le titre de 'First in the Nation' (Premier du pays).

Le scrutin et le décompte du vote de minuit n'ont pris qu'environ dix minutes, et se sont terminés par aucun vote attribué au favori Donald Trump (77 ans) et six pour Nikki Haley (52 ans), sa seule rivale restante dans la course à l'investiture du Parti républicain.

/ATS