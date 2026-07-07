Guy Parmelin discute de vin et de football avec l'équipage de l'ISS

Le président de la Confédération Guy Parmelin, en visite aux Etats-Unis, s'est entretenu en ...
Guy Parmelin discute de vin et de football avec l'équipage de l'ISS

Guy Parmelin discute de vin et de football avec l'équipage de l'ISS

Photo: Keystone/EPA/MICHAEL REYNOLDS

Le président de la Confédération Guy Parmelin, en visite aux Etats-Unis, s'est entretenu en direct avec l'équipage de la station spatiale internationale (ISS). Il a demandé ce qu'un homme politique pouvait apprendre des astronautes et s'il y avait du vin dans l'ISS.

Selon une vidéo publiée mardi sur le réseau social X, M. Parmelin a parlé aux astronautes lors d'une visite de l'agence spatiale américaine NASA, à Houston. Ces derniers répondent depuis l'ISS, en apesanteur, avec un drapeau suisse affiché à côté d'eux.

Sur les images, on peut voir le président de la Confédération poser plusieurs questions à l'équipage de la station spatiale, notamment sur leur quotidien dans l'espace. Il demande aussi s'il est possible de suivre les matchs de la Coupe du monde de football 2026 et s'il y a du vin à bord de l'ISS.

L'astronaute française Sophie Adenot répond par la négative à cette dernière question. L'alcool n'est pas autorisé à bord de la station spatiale, notamment pour des raisons techniques, explique-t-elle.

Pour conclure, M. Parmelin demande à l'équipage une photographie du Léman vue de l'espace. De telles images sont déjà disponibles, lui assure l'équipage. Elles lui seront transmises.

M. Parmelin avait déjà partagé auparavant sur X des images de sa visite à la NASA à Houston.

/ATS
 

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