Guterres dénonce l'attitude de « ceux qui ont le plus grand pouvoir »

Les droits humains sont souvent' attaqués par 'ceux qui ont le plus grand pouvoir'. Lundi au début du Conseil des droits de l'homme à Genève, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a dénoncé l'érosion de l'Etat de droit par le recours à la force.

'Les droits humains font face à une attaque totale dans le monde', a affirmé le Portugais pour son dernier discours devant cet organe. Dans un an, un successeur ou une successeure s'exprimera à sa place pour ouvrir la session du Conseil.

Ces assauts contre le droit 'ne sont pas menés par surprise', insiste le secrétaire général. 'Ils ont lieu devant tout le monde' et parfois avec 'fierté' par ceux qui en sont responsables, dit-il.

M. Guterres devrait s'exprimer mardi devant le Conseil de sécurité sur les quatre ans de guerre en Ukraine. 'Le moment est plus que venu de mettre un terme' au conflit, a-t-il affirmé.

Après que son entourage s'est distancié de la rapporteuse spéciale sur les territoires palestiniens Francesca Albanese, il a réaffirmé lundi l'importance des experts indépendants.

