Grèce: un ténor du parti conservateur élu nouveau président

Le Parlement grec a élu mercredi Constantine Tassoulas, un ténor du parti conservateur au pouvoir Nouvelle-Démocratie (ND), nouveau président de la République hellénique. Il s'agit d'un poste essentiellement honorifique.

Constantine Tassoulas, 65 ans, doit succéder à Katerina Sakellaropoulou, première femme élue il y cinq ans à ce poste et dont le mandat expire d'ici la mi-mars.

Ancien président du Parlement depuis l'élection au pouvoir en 2019 de la ND, Constantine Tassoulas a été élu avec 'une majorité absolue de 160 voix' sur les 300 des députés du Parlement.

Son élection intervient au quatrième tour de ce scrutin, grâce au soutien surtout des 157 députés de la ND, les précédents tours nécessitant une majorité de 200 voix de l'Assemblée, selon la constitution grecque.

'Intègre'

Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis avait déclaré en janvier que Constantine Tassoulas inspirait 'la confiance dans la société', qu'il était 'intègre' et qu''il avait une connaissance approfondie de l'histoire de la Grèce'.

Né le 17 juillet 1959 à Ioannina, ville du nord-ouest de la Grèce, Konstantinos Tassoulas est un cadre de la ND.

Député et secrétaire général avant d'être élu trois fois président du Parlement, cet avocat de formation a également été vice-ministre de la Défense de (2007-2009) et ministre de la Culture et des Sports (2014-2015) en pleine crise financière grecque.

Au ministère de la Culture, il lance une campagne internationale active pour le retour des frises du Parthénon qui se trouvent à Londres, au British Museum, après avoir été déplacées au début du XIXe siècle par l'ambassadeur britannique auprès de l'Empire ottoman, Lord Elgin.

