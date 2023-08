Grèce: les feux de forêt font rage pour le troisième jour consécutif

Les incendies continuent de faire rage dans le nord-est de la Grèce près de la ville portuaire d'Alexandroupolis pour le troisième jour consécutif. Un autre incendie s'est déclaré lundi au nord de l'Attique.

Les pompiers luttaient lundi sur plusieurs fronts dans la région et tentaient d'arrêter la progression de l'incendie vers le parc national de Dadia, qui avait déjà subi des dégâts importants à cause des incendies de forêt l'année dernière.

Plus de 200 pompiers, appuyés par 17 avions bombardiers d'eau, de volontaires et de policiers, luttent contre les flammes. Sept pompiers et un volontaire ont été hospitalisés pour des blessures.

Communautés et touristes évacués

Une douzaine de communautés ont été évacuées au cours du week-end et les autorités de la protection civile ont exhorté les habitants à rester à l'intérieur en raison de la fumée. La zone a été déclarée en état d'urgence.

Un autre grand incendie de forêt s'est déclaré lundi en Béotie, au nord de l'Attique. Un avis d'évacuation a été émis pour des touristes qui se trouvaient sur une plage voisine. Quelque 46 sapeurs-pompiers assistés de trois avions interviennent sur place.

Risque 'extrême' près d'Athènes

Les autorités de la protection civile ont mis en garde lundi contre un risque d'incendie 'extrême' dans la région de la capitale, Athènes, et d'autres parties du sud de la Grèce.

Les conditions très chaudes et sèches, qui augmentent le risque d'incendies, persisteront en Grèce jusqu'à vendredi. Le 18 juillet, un incendie attisé par des vents violents avait ravagé près de 17'770 hectares en dix jours au sud de Rhodes, île touristique très prisée du sud-est de la mer Egée.

Environ 20'000 personnes, principalement des touristes, ont dû être évacuées. Fin juillet, le pays a connu sa pire canicule depuis un mois de juillet, avec des températures dépassant les 40°C en de nombreux endroits, selon l'Observatoire national d'Athènes.

/ATS