Grèce: le 1er mai le plus froid depuis 70 ans

Le 1er mai le plus froid depuis 70 ans a été enregistré en Grèce, en raison notamment de vents ...
Grèce: le 1er mai le plus froid depuis 70 ans

Grèce: le 1er mai le plus froid depuis 70 ans

Photo: KEYSTONE/EPA/ALEXANDROS VLACHOS

Le 1er mai le plus froid depuis 70 ans a été enregistré en Grèce, en raison notamment de vents du nord et de pluies. Samedi, des chutes de neige ont même été observées dans plusieurs régions montagneuses du pays, comme en Arcadie, dans le Péloponnèse.

'En 1987, la température à Athènes était de 17 degrés Celsius, en 1944, elle était de 16 degrés et ce 1er mai, elle était de 14 degrés: un record en 70 ans', a expliqué le météorologue Panagiotis Giannopoulos, au média grec Ta Nea et au site in.gr.

La vague de froid ne devrait cependant pas durer, selon les prévisions météorologiques. Dès la semaine prochaine, les températures devraient revenir à la normale pour la saison, soit plus de 20 degré Celsius.

/ATS
 

Actualités suivantes

Iran: Narges Mohammadi transférée à l'hôpital, selon ses soutiens

Iran: Narges Mohammadi transférée à l'hôpital, selon ses soutiens

Monde    Actualisé le 02.05.2026 - 17:18

Les Etats-Unis vont retirer quelque 5000 militaires d'Allemagne

Les Etats-Unis vont retirer quelque 5000 militaires d'Allemagne

Monde    Actualisé le 02.05.2026 - 12:14

Allemagne: après son remorquage une baleine à bosse relâchée en mer

Allemagne: après son remorquage une baleine à bosse relâchée en mer

Monde    Actualisé le 02.05.2026 - 11:01

Un responsable iranien juge « probable » une reprise du conflit

Un responsable iranien juge « probable » une reprise du conflit

Monde    Actualisé le 02.05.2026 - 09:59

Articles les plus lus