Grèce: la canicule se prolonge, le thermomètre frôle les 46°C

La canicule qui frappe la Grèce devrait se prolonger jusqu'à lundi inclus. Le thermomètre a frôlé les 46°C vendredi dans un pays qui suffoque déjà depuis le début de la semaine, selon les services météorologiques.

La température la plus élevée de cette vague de chaleur intense a été relevée vendredi à Skala dans la péninsule du Péloponnèse (sud-ouest), à 45,8°C, selon le site meteo.gr de l'Observatoire national d'Athènes. A Athènes et dans le port du Pirée, proche de la capitale, 42°C ont été enregistrés en milieu de journée, selon la même source.

Face à cette canicule, les autorités grecques ont décidé de poursuivre jusqu'à dimanche inclus la fermeture aux visiteurs du site de l'Acropole d'Athènes aux heures les plus chaudes de la journée, entre 12h et 17h. Cette mesure, en vigueur depuis mardi, est exceptionnelle dans sa durée.

Les services météorologiques nationaux EMY ont également averti que la vague de chaleur devrait se prolonger jusqu'à lundi inclus avant une chute relative des températures. Ils prévoyaient jusqu'ici un reflux dès le week-end.

Risque d'incendie

Plusieurs régions, dont l'Attique, la région d'Athènes, une partie du Péloponnèse et le sud de l'île d'Eubée, à l'est de la capitale, ont été placées en état d'alerte maximum pour samedi en raison du risque d'incendie.

Un important incendie est en cours dans la région de Kilkis, dans le nord-est de la Grèce où des habitations et des entreprises ont été évacuées. Selon un porte-parole des pompiers, l'incendie, en raison des températures élevées, est d'une grande intensité, avec la formation constante de nouveaux foyers. Quelque 76 pompiers sont mobilisés ainsi que 28 véhicules et 2 hélicoptères.

En Grèce, la canicule soumet également le réseau électrique à de fortes contraintes, la demande augmentant fortement en raison du recours intense aux climatiseurs.

En 2023, la Grèce, pays méditerranéen coutumier des températures estivales élevées, avait traversé la plus longue canicule -deux semaines- depuis le début des relevés, et enregistré localement des températures supérieures à 46°C. Elle a aussi subi l'an dernier l'été le plus chaud de son histoire.

/ATS